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Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на САУ AS90 в Британии

"Европейская правда"Воскресенье, 2 апреля 2023, 15:59
Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на САУ AS90 в Британии
фото минобороны британии

В Великобритании завершила обучение еще одна группа артиллеристов из Украины, которые осваивали 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку AS90.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщило министерство обороны Великобритании.

Ведомство выложило видео с учений украинских артиллеристов-новобранцев на САУ.

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"Эта программа является частью неизменного стремления Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", - добавили в ведомстве.

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AS90 - это гибкая, высокоточная современная артиллерийская система, которая обеспечивает бронированную защиту своего экипажа, одновременно позволяя ему поражать цели на большом расстоянии.

Как сообщалось, обучение на AS90 происходит в специализированном заведении под контролем Королевской школы артиллерии. Их проводят более 1000 офицеров и солдат Королевского артиллерийского полка.

Напомним, 15 января Британия подтвердила планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90. 

Группа украинских военных прибыла в Британию для обучения на САУ AS90 в начале февраля.

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Темы: Вооруженные силыоружиеВеликобританиявойна
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