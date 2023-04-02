Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на САУ AS90 в Британии

В Великобритании завершила обучение еще одна группа артиллеристов из Украины, которые осваивали 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку AS90.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщило министерство обороны Великобритании.

Ведомство выложило видео с учений украинских артиллеристов-новобранцев на САУ.

"Эта программа является частью неизменного стремления Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", - добавили в ведомстве.

💥 The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.



🤝 The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oPRlpYerO1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2023

AS90 - это гибкая, высокоточная современная артиллерийская система, которая обеспечивает бронированную защиту своего экипажа, одновременно позволяя ему поражать цели на большом расстоянии.

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Как сообщалось, обучение на AS90 происходит в специализированном заведении под контролем Королевской школы артиллерии. Их проводят более 1000 офицеров и солдат Королевского артиллерийского полка.

Напомним, 15 января Британия подтвердила планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90.

Группа украинских военных прибыла в Британию для обучения на САУ AS90 в начале февраля.

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