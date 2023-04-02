Друга група українських артилеристів завершила навчання на САУ AS90 у Британії
У Великій Британії завершила навчання ще одна група артилеристів з України, які опановували 155-міліметрову самохідну артилерійську установку AS90.
Про це, як передає "Європейська правда", повідомило міністерство оборони Британії.
Відомство виклало відео з навчань українських артилеристів-новобранців на САУ.
"Ця програма є частиною незмінного прагнення Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією", – додали у відомстві.
💥 The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2023
🤝 The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oPRlpYerO1
AS90 - це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому вражати цілі на великій відстані.
Як повідомлялось, навчання на AS90 відбувається в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії. Їх проводять понад 1000 офіцерів і солдатів Королівського артилерійського полку.
Нагадаємо, 15 січня Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.
Група українських військових прибула до Британії для навчання на САУ AS90 на початку лютого.
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