Друга група українських артилеристів завершила навчання на САУ AS90 у Британії

У Великій Британії завершила навчання ще одна група артилеристів з України, які опановували 155-міліметрову самохідну артилерійську установку AS90.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомило міністерство оборони Британії.

Відомство виклало відео з навчань українських артилеристів-новобранців на САУ.

"Ця програма є частиною незмінного прагнення Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією", – додали у відомстві.

💥 The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.



🤝 The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oPRlpYerO1