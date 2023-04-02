Онуфрий провел литургию в Лавре, несмотря на решение суда о выселении

Митрополит УПЦ МП Онуфрий провел литургию в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, несмотря на решение суда о невозможности занимать помещение.

Источник: сайт УПЦ МП

Детали: Отмечается, что литургия состоялась 2 апреля, в 5-е воскресенье Великого поста.

Онуфрию сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Вознесенский и Первомайский Алексей, архиепископ Барышевский Виктор, архиепископ Белогородский Сильвестр, епископ Ирпенский Лавр, епископ Бородянский Марк, "духовенство обители и гости в священном сане".

В УПЦ МП также отметили, что Крестовоздвиженская церковь не смогла вместить всех желающих верующих, поэтому часть прихожан, несмотря на дождливую погоду, молилась на площади перед храмом.

Что предшествовало: 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Перед этим бывший наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда.

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