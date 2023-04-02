Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Онуфрий провел литургию в Лавре, несмотря на решение суда о выселении

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 16:20
Онуфрий провел литургию в Лавре, несмотря на решение суда о выселении
Онуфрий в Лавре 2 апреля, фото УПЦ МП

Митрополит УПЦ МП Онуфрий провел литургию в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, несмотря на решение суда о невозможности занимать помещение.

Источник: сайт УПЦ МП

Детали: Отмечается, что литургия состоялась 2 апреля, в 5-е воскресенье Великого поста.

Онуфрию сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Вознесенский и Первомайский Алексей, архиепископ Барышевский Виктор, архиепископ Белогородский Сильвестр, епископ Ирпенский Лавр, епископ Бородянский Марк, "духовенство обители и гости в священном сане".

В УПЦ МП также отметили, что Крестовоздвиженская церковь не смогла вместить всех желающих верующих, поэтому часть прихожан, несмотря на дождливую погоду, молилась на площади перед храмом.

Что предшествовало: 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Перед этим бывший наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. 30 марта духовенство УПЦ МП должно было покинуть киевскую лавру, хотя не хочет этого делать и поэтому подало иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Суд отклонил этот иск. 
  • Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", дважды не пустили в лавру священники и прихожане УПЦ МП.
  • Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел в окружении сторонников пригрозил журналистам избиением и препятствовал их деятельности. Национальный союз журналистов заявил о массовых нарушениях прав работы журналистов возле Киево-Печерской лавры.
  • Тем временем архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.
  • 1 апреля Шевченковский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя) до 30 мая по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Читайте также: "Кричат не Слава Богу, а Слава Украине", – верующие УПЦ о выселении из Лавры

Темы: УПЦ МПцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
УПЦ МП
Священник УПЦ МП избил военного в храме Хмельницкого
Суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца
Возле Лавры проходит акция протеста против УПЦ МП и молебен
Последние новости
02:28
Беларусь перебросила танки к границе с Литвой – "Гаюн"
01:51
Белый дом: Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с РФ
00:58
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
00:21
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
23:31
Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз
23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"
22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
Все новости...
Реклама: