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Онуфрий провел литургию в Лавре, несмотря на решение суда о выселении

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 16:20
Онуфрий провел литургию в Лавре, несмотря на решение суда о выселении
Онуфрий в Лавре 2 апреля, фото УПЦ МП

Митрополит УПЦ МП Онуфрий провел литургию в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, несмотря на решение суда о невозможности занимать помещение.

Источник: сайт УПЦ МП

Детали: Отмечается, что литургия состоялась 2 апреля, в 5-е воскресенье Великого поста.

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Онуфрию сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Вознесенский и Первомайский Алексей, архиепископ Барышевский Виктор, архиепископ Белогородский Сильвестр, епископ Ирпенский Лавр, епископ Бородянский Марк, "духовенство обители и гости в священном сане".

В УПЦ МП также отметили, что Крестовоздвиженская церковь не смогла вместить всех желающих верующих, поэтому часть прихожан, несмотря на дождливую погоду, молилась на площади перед храмом.

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Что предшествовало: 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Перед этим бывший наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда.

Предыстория:

  • В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. 30 марта духовенство УПЦ МП должно было покинуть киевскую лавру, хотя не хочет этого делать и поэтому подало иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Суд отклонил этот иск. 
  • Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", дважды не пустили в лавру священники и прихожане УПЦ МП.
  • Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел в окружении сторонников пригрозил журналистам избиением и препятствовал их деятельности. Национальный союз журналистов заявил о массовых нарушениях прав работы журналистов возле Киево-Печерской лавры.
  • Тем временем архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.
  • 1 апреля Шевченковский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя) до 30 мая по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Темы: УПЦ МПцерковь
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