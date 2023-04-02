Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы

"Европейская правда"Воскресенье, 2 апреля 2023, 22:12
Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы
графика: CDT_CrnaGora/Twitter

Оппозиционный кандидат Якоб Милатович получил поддержку 60,1% черногорских избирателей во втором туре президентских выборов/

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на черногорского общественного вещателя RTCG, такие результаты объявил Центризбирком по результату подсчета 70% бюллетеней.

В свою очередь, за действующего президента Мило Джукановича отдало голоса лишь 39,9% избирателей.

Обновлено 22:52. По результатам подсчета 98% голосов Милатович получает 60% голосов, а Джуканович - 40%.

Всего в голосовании приняло участие 542 154 избирателя.

Напомним, в первом туре выборов 19 марта Джуканович получил первое место, набрав 35,37% голосов, тогда как за Милатовича проголосовало лишь 28,92% черногорцев.

Вместе с тем, большинство участников гонки поддержали во втором туре именно Милатовича.

ВИДЕО ДНЯ

Джуканович руководил Черногорией в должности президента или премьер-министра в течение 33 лет – с начала распада Югославии. С ним связаны обретение Черногорией независимости в 2006 году, вступление страны в НАТО и движение в Европейский Союз.

Одновременно Джукановичу обвиняют в коррупции и в связи с организованной преступностью.

В свою очередь Якоб Милатович был министром экономики, а в прошлом году стал соучредителем партии "Европа сейчас". Он обещает борьбу с коррупцией, повышение уровня жизни и укрепление связи как с Европейским Союзом, так и с Сербией.

Голосование на выборах президента в Черногории происходит после года политической нестабильности - отставки двух правительств из-за сближения с Сербией, а также конфликта между парламентом и Джукановичем из-за отказа последнего утверждать премьер-министра.

После избрания президента Черногорию ждут также внеочередные парламентские выборы - их Джуканович назначил на 11 июня. Победа Милатовича увеличивает шансы его партии "Европа сейчас" на парламентских выборах.

Больше о выборах президента Черногории читайте в публикации: Черногория ищет новые лица: станет ли смена власти триумфом проевропейских сил.

Темы: Черногориявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает условия для дальнейших репрессий на оккупированных территориях – ISW

Зеленский призвал Польшу проявить лидерство в авиационной коалиции

Если Китай даст России летальное оружие, это будет "историческая ошибка" – генсек НАТО

видеоНа границе с Беларусью поставили огромный экран: показывает соседям Бучу и Зеленского

Киев и Варшава уладили спор из-за экспорта украинского зерна – Зеленский

видео, обновленоВ центре Москвы горит Минобороны

Все новости...
Черногория
Президент Черногории раскритиковал ЕС, который упустил российское влияние на Балканах
Пророссийский кандидат не проходит во второй тур выборов в Черногории
Президент Черногории распустил парламент
Последние новости
07:22
Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для Украины
06:37
Сводка: в эпицентре боевых действий – Бахмут, Авдеевка и Марьинка
05:40
Путин создает условия для дальнейших репрессий на оккупированных территориях – ISW
04:40
Интенсивность вражеских обстрелов в марте выросла – ГПСУ
03:38
Украина вернула еще одного ребенка, депортированного в Россию – омбудсмен
02:58
РФ заявила о падении украинского самолета и задержании пилота в Брянской области
02:35
Мэр Мелитополя: В городе зафиксировали несколько мощных взрывов
01:42
На Харьковщине подорвался 16-летний подросток
01:14
Россия держит в Черном море 4 ракетоносителя с 24 "Калибрами" – командование
00:34
Вражеские обстрелы Сумщины: почти 230 прилетов, есть разрушения
Все новости...
Реклама: