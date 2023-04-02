Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы

Оппозиционный кандидат Якоб Милатович получил поддержку 60,1% черногорских избирателей во втором туре президентских выборов/

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на черногорского общественного вещателя RTCG, такие результаты объявил Центризбирком по результату подсчета 70% бюллетеней.

В свою очередь, за действующего президента Мило Джукановича отдало голоса лишь 39,9% избирателей.

Обновлено 22:52. По результатам подсчета 98% голосов Милатович получает 60% голосов, а Джуканович - 40%.

Всего в голосовании приняло участие 542 154 избирателя.

Напомним, в первом туре выборов 19 марта Джуканович получил первое место, набрав 35,37% голосов, тогда как за Милатовича проголосовало лишь 28,92% черногорцев.

Вместе с тем, большинство участников гонки поддержали во втором туре именно Милатовича.

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Джуканович руководил Черногорией в должности президента или премьер-министра в течение 33 лет – с начала распада Югославии. С ним связаны обретение Черногорией независимости в 2006 году, вступление страны в НАТО и движение в Европейский Союз.

Одновременно Джукановичу обвиняют в коррупции и в связи с организованной преступностью.

В свою очередь Якоб Милатович был министром экономики, а в прошлом году стал соучредителем партии "Европа сейчас". Он обещает борьбу с коррупцией, повышение уровня жизни и укрепление связи как с Европейским Союзом, так и с Сербией.

Голосование на выборах президента в Черногории происходит после года политической нестабильности - отставки двух правительств из-за сближения с Сербией, а также конфликта между парламентом и Джукановичем из-за отказа последнего утверждать премьер-министра.

После избрания президента Черногорию ждут также внеочередные парламентские выборы - их Джуканович назначил на 11 июня. Победа Милатовича увеличивает шансы его партии "Европа сейчас" на парламентских выборах.

Больше о выборах президента Черногории читайте в публикации: Черногория ищет новые лица: станет ли смена власти триумфом проевропейских сил.