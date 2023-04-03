Рассылать повестки через мессенджеры не будут, это технически невозможно - Федоров

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что на сегодняшний день рассылку повесток военнообязанным через мессенджеры Viber или Telegram невозможно осуществить.

Источник: интервью Федорова Liga.net

Прямая речь Федорова: "Это (рассылку повесток через мессенджеры - ред.) невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и личности в государстве".

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Детали: По его словам, даже технически запустить рассылку повесток через мессенджеры пока невозможно.

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Что предшествовало: В начале января 2023 года руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник заявил, что Новый порядок постановки на воинский учет не предусматривает, что повестки будут поступать через приложение "Дія".