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Россия вывела в Черное море 6 ракетоносителей – командование "Юг"

Ольга ГлущенкоСреда, 5 апреля 2023, 01:12
Россия вывела в Черное море 6 ракетоносителей – командование Юг
Иллюстративное фото ИЗВЕСТИЯ

Россияне увеличили свою корабельную группировку в Черном море до 15 единиц, среди которых 6 ракетоносителей.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "На фоне активности вражеской авиации на юго-восточном направлении, увеличение корабельной группировки в Черном море до 15 единиц, среди которых аж 6 ракетоносителей, 2 из которых – подводные – может свидетельствовать о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара".

Детали: В ОК уточняют, что при максимальном снаряжении общий залп "Калибров" может достигать 40 ракет.

"И хотя вполне вероятно, что снаряжены не все ракетоносители, к сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно и реагировать оперативно", – отмечают в командовании "Юг".

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Темы: Черное мореРосcиявойна
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