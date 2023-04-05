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Враг обстрелял Донецкую область: 6 погибших и 7 раненых – ОГП

Ольга ГлущенкоСреда, 5 апреля 2023, 01:44
Враг обстрелял Донецкую область: 6 погибших и 7 раненых – ОГП
фото ОГП

Во время вражеского обстрела в Донецкой области 4 апреля погибли 6 человек, еще семеро мирных жителей получили ранения.

Источник: Офис Генпрокурора

Дословно: "В эпицентре ударов вооруженных сил РФ в очередной раз оказались жилые кварталы.

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Во время атак оккупантов погибли шесть человек: двое работников шахты в Торецке – горный диспетчер и медицинская сестра, продавщица из Красногоровки и еще трое мужчин, проживавших в с. Ласточкино Покровского района.

Во время обстрелов Бахмута, Горняка, с. Очеретино ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей".

Детали: Кроме того, взрывными волнами и обломками снарядов повреждены административное здание, многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственные постройки.

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В сообщении Офиса Генпрокурора говорится, что по данным следствия, 4 апреля российские военные обстреляли ракетами, артиллерией и РСЗО "Град" населенные пункты севера области.

Прокуроры начали досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Темы: Донецкая областьобстрелвойнаОфис генпрокурора
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