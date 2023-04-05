Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг обстрелял Донецкую область: 6 погибших и 7 раненых – ОГП

Ольга ГлущенкоСреда, 5 апреля 2023, 01:44
Враг обстрелял Донецкую область: 6 погибших и 7 раненых – ОГП
фото ОГП

Во время вражеского обстрела в Донецкой области 4 апреля погибли 6 человек, еще семеро мирных жителей получили ранения.

Источник: Офис Генпрокурора

Дословно: "В эпицентре ударов вооруженных сил РФ в очередной раз оказались жилые кварталы.

Во время атак оккупантов погибли шесть человек: двое работников шахты в Торецке – горный диспетчер и медицинская сестра, продавщица из Красногоровки и еще трое мужчин, проживавших в с. Ласточкино Покровского района.

Во время обстрелов Бахмута, Горняка, с. Очеретино ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей".

Детали: Кроме того, взрывными волнами и обломками снарядов повреждены административное здание, многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственные постройки.

В сообщении Офиса Генпрокурора говорится, что по данным следствия, 4 апреля российские военные обстреляли ракетами, артиллерией и РСЗО "Град" населенные пункты севера области.

ВИДЕО ДНЯ

Прокуроры начали досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Темы: Донецкая областьобстрелвойнаОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия использует религию как оружие – ISW

Украина изменила военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона – CNN

Секретные документы США по Украине могли быть опубликованы еще зимой – Bellingcat

фото, видеоВ Каменце-Подольском возле собора произошли столкновения, сторонники ПЦУ ставят палатки

видеоВ Ужгороде сожгли автомобиль секретаря горсовета

Макрон: Сейчас не время для переговоров, погода пока военная

Все новости...
В США обещают "относительно скоро" начать обучение украинских военных на танках Abrams
Кулеба рассказал о переговорах по F-16 в Брюсселе
Зеленский провел военное совещание: заслушал Залужного, Сырского, Буданова
Россия вывела в Черное море 6 ракетоносителей – командование "Юг"
Последние новости
08:22
Защитники за сутки уничтожили 670 оккупантов
08:10
Обвал дома в Марселе: обнаружены тела двух погибших поиски продолжаются
07:56
видеоССО показали, как уничтожают вражескую позицию пушки
07:40
фотоВ Грузии оппозиция провела митинг за евроинтеграцию и отставку правительства
07:30
Враг выпустил за сутки по Херсонщине 360 снарядов
07:20
Глава МВД Германии пригрозила отказом во въезде российским спортсменам
07:10
Паспортизация РФ: в Токмаке оккупанты требуют украинские документы и отпечатки пальцев
06:36
Силы обороны за сутки сбили 6 вражеских БпЛА и отразили почти 60 атак – сводка
05:58
Россия использует религию как оружие – ISW
04:52
Украина изменила военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона – CNN
Все новости...
Реклама: