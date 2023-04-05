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Ворог обстріляв Донеччину: 6 загиблих і 7 поранених – ОГП

Ольга Глущенко Середа, 5 квітня 2023, 01:44
Ворог обстріляв Донеччину: 6 загиблих і 7 поранених – ОГП
фото ОГП

Під час ворожого обстрілу в Донецькій області 4 квітня загинули 6 людей, ще семеро мирних жителів отримали поранення.

Джерело: Офіс Генпрокурора

Дослівно: "В епіцентрі ударів збройних сил РФ вкотре опинилися житлові квартали.

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Під час атак окупантів загинули шестеро людей: двоє працівників шахти у Торецьку – гірничий диспетчер та медична сестра, продавчиня з Красногорівки та ще троє чоловіків, які проживали у с. Ласточкіне Покровського району.

Під час обстрілів Бахмута, Гірника, с. Очеретине поранення різного ступеню тяжкості отримали семеро мирних жителів".

Деталі: Крім того, вибуховими хвилями та уламками снарядів пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні та приватні житлові будинки, господарські споруди.

ВІДЕО ДНЯ

У повідомленні Офісу Генпрокурора йдеться про те, що за даними слідства, 4 квітня російські військові обстріляли ракетами, артилерією та РСЗВ "Град" населені пункти півночі області.

Прокурори розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Теми: Донецька областьобстрілвійнаОфіс генпрокурора
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