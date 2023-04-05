Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог обстріляв Донеччину: 6 загиблих і 7 поранених – ОГП

Ольга Глущенко Середа, 5 квітня 2023, 01:44
Ворог обстріляв Донеччину: 6 загиблих і 7 поранених – ОГП
фото ОГП

Під час ворожого обстрілу в Донецькій області 4 квітня загинули 6 людей, ще семеро мирних жителів отримали поранення.

Джерело: Офіс Генпрокурора

Дослівно: "В епіцентрі ударів збройних сил РФ вкотре опинилися житлові квартали.

Під час атак окупантів загинули шестеро людей: двоє працівників шахти у Торецьку – гірничий диспетчер та медична сестра, продавчиня з Красногорівки та ще троє чоловіків, які проживали у с. Ласточкіне Покровського району.

Під час обстрілів Бахмута, Гірника, с. Очеретине поранення різного ступеню тяжкості отримали семеро мирних жителів".

Деталі: Крім того, вибуховими хвилями та уламками снарядів пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні та приватні житлові будинки, господарські споруди.

У повідомленні Офісу Генпрокурора йдеться про те, що за даними слідства, 4 квітня російські військові обстріляли ракетами, артилерією та РСЗВ "Град" населені пункти півночі області.

ВІДЕО ДНЯ

Прокурори розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Теми: Донецька областьобстрілвійнаОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія використовує релігію як зброю – ISW

Україна змінила військові плани через витік секретних документів Пентагону – CNN

Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat

фото, відеоУ Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети

відеоВ Ужгороді спалили автомобіль секретаря міськради

Макрон: Зараз не час для переговорів, погода поки військова

Усі новини...
У США обіцяють "відносно скоро" почати навчання українських військових на танках Abrams
Кулеба розповів про переговори щодо F-16 у Брюсселі
Зеленський провів військову нараду: заслухав Залужного, Сирського, Буданова
Росія вивела в Чорне море 6 ракетоносіїв – командування "Південь"
Останні новини
08:22
Захисники за добу знищили 670 окупантів
08:10
Обвал будинку у Марселі: виявлені тіла двох загиблих пошуки тривають
07:56
відеоССО показали, як знищують ворожу позицію гармати
07:40
фотоУ Грузії опозиція провела мітинг за євроінтеграцію і відставку уряду
07:30
Ворог випустив за добу по Херсонщині 360 снарядів
07:20
Глава МВС Німеччини пригрозила відмовою у в'їзді російським спортсменам
07:10
Паспортизація РФ: у Токмаку окупанти вимагають українські документи і відбитки пальців
06:36
Сили оборони за добу збили 6 ворожих БпЛА і відбили майже 60 атак – зведення
05:58
Росія використовує релігію як зброю – ISW
04:52
Україна змінила військові плани через витік секретних документів Пентагону – CNN
Усі новини...
Реклама: