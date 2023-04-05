Обвинения против Трампа: следующее заседание с очным присутствием планируют на декабрь

График рассмотрения обвинений против 45-го президента США Дональда Трампа по делу о выплатах бывшей порноактрисе предусматривает следующее заседание в его присутствии в декабре.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Следующее заседание при личном участии Трампа планируется 4 декабря 2023 года.

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У юридической команды экс-президента есть время до 8 августа подготовить свои ходатайства, на которые сторона обвинения должна отреагировать до 19 сентября.

Адвокат Трампа Джим Трасти говорил, что ожидает "мощных" ходатайств и надеется, что им удастся остановить дело. Кроме того, юристы Трампа будут искать способы сдвинуть дальнейшее разбирательство быстрее, чем заседание 4 декабря.

Напомним, Дональд Трамп в суде Нью-Йорка во вторник не признал ни один из 34 пунктов обвинения против себя, после чего был официально освобожден из-под формального ареста и отправился в свою резиденцию в штате Флорида.

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Подробнее о сути дела читайте в статье Порнороман Трампа: каким станет первое уголовное обвинение экс-президенту США.