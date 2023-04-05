На Закарпатье назвали улицу в честь бойца, который первым открыл огонь по российским захватчикам

В городе Берегово улицу Весенняя переименуют в честь Героя Украины Вадима Сухаревского, который в 2014 году первым из защитников открыл огонь по российским оккупантам под Славянском Донецкой области.

Источник: Mukachevo.net

Детали: 4 апреля состоялось заседание 26 сессии Береговского городского совета VIII созыва.

В частности, на сессии поддержано переименование улиц населенных пунктов Береговской территориальной общины, содержащих российские или советские названия.

В городе Берегово улица Болудянского переименована в улицу Максима Алексеенко. Штаб-сержант Максим Алексеенко погиб в боях с российскими оккупантами вблизи села Ольгино Херсонской области.

Улица Кидешская (Пушкина) переименована в улицу Сергея Левчука. Воин родом из Берегово. Погиб, защищая Украину.

Также в городе Берегово переименована улица Пастернака на улицу Соборная. А в селе Кидеш улицу Пушкина – в улицу Физкультурная.

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А улица Весенняя в Берегово станет улицей Вадима Сухаревского.

Президент Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" с присвоением звания Героя Украины полковнику Вадиму Сухаревскому – командиру 59-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

Вадим Сухаревский – первый украинский военный, который открыл огонь по российским оккупантам 13 апреля 2014 года – по российской диверсионной группе из отряда ФСБ "Крым", которая обстреляла сотрудников СБУ под Славянском.

Вадим Олегович Сухаревский родом из города Берегово. Он является выпускником Мукачевского лицея с усиленной военно-физической подготовкой.

В 2009-м Сухаревский завершил Львовский институт Сухопутных войск Национального университета "Львовская политехника" по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений".

С 2014 по 2016 годы он учился в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

С февраля 2022 года Сухаревский – командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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