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Федоров рассказал, сколько БПЛА заказали в рамках UNITED24 за все время

Татьяна ЛозовенкоСреда, 5 апреля 2023, 13:55
Федоров рассказал, сколько БПЛА заказали в рамках UNITED24 за все время
Армия дронов, Скрин с видео

За девять месяцев существования "Армия дронов" в рамках проекта UNITED24 законтрактовала 3200 комплексов БПЛА на более чем 4 млрд грн.

Источник: вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "За 9 месяцев проекта UNITED24 Армия дронов законтрактовали 3200 комплексов БПЛА на более 4 млрд грн. Полностью трансформировали доктрину использования БПЛА. Более 7 тысяч военных прошли обучение на операторов беспилотников.".

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Детали: Федоров отметил, что мощные дроны являются конкурентным преимуществом над россиянами.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • О начале проекта "Армия дронов" объявили фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации в июле прошлого года. Это программа, в которую входят системная закупка дронов, их ремонт и оперативная замена, а также курс обучения пилотов.

Темы: беспилотникиФедороворужиеМинцифры
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