Федоров рассказал, сколько БПЛА заказали в рамках UNITED24 за все время

За девять месяцев существования "Армия дронов" в рамках проекта UNITED24 законтрактовала 3200 комплексов БПЛА на более чем 4 млрд грн.

Источник: вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "За 9 месяцев проекта UNITED24 Армия дронов законтрактовали 3200 комплексов БПЛА на более 4 млрд грн. Полностью трансформировали доктрину использования БПЛА. Более 7 тысяч военных прошли обучение на операторов беспилотников.".

Детали: Федоров отметил, что мощные дроны являются конкурентным преимуществом над россиянами.

“Армія дронів” замовила 3200 дронів на понад 4 млрд грн за 9 місяців існування – Федоров pic.twitter.com/8oDwsqjXWp — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 5, 2023

Что этому предшествовало:

О начале проекта "Армия дронов" объявили фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации в июле прошлого года. Это программа, в которую входят системная закупка дронов, их ремонт и оперативная замена, а также курс обучения пилотов.