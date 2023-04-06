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В Донецкой области оккупанты убили 5 гражданских за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 6 апреля 2023, 08:41
В Донецкой области оккупанты убили 5 гражданских за сутки
Инфографика из Telegram Кириленко

По меньшей мере 5 человек погибли и еще 9 получили ранения в результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 5 апреля россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Алексеево-Дружковке, 2 в Бахмуте и 1 в Сергеевке".

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Детали: Еще 9 человек в области получили ранения: 4 в Алексеево-Дружковке, 3 в Бахмуте и 2 в Часовом Яру.

По состоянию на 6 апреля оккупанты убили по меньшей мере 1 459 и ранили по меньшей мере 3 359 мирных жителей Донецкой области.

Глава ОВА подчеркивает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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