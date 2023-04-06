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Журналисты показали агробизнес митрополита Павла

Ирина БалачукЧетверг, 6 апреля 2023, 11:38
Журналисты показали агробизнес митрополита Павла
Митрополит Павел. Фото lavra.ua

Журналисты Bihus.info рассказали, что митрополит Павел в с. Вороньков Киевской области, кроме большого дома, имеет еще и большой имущественный комплекс со складами, коровниками и силосными ямами.

Источник: Bihus.info

Детали: Сообщается, что земля под складами и коровниками – чуть более 6 га – принадлежит сельсовету, но митрополит ее арендует и сдает весь комплекс в субаренду Александру Матвиенко.

Матвиенко принадлежит компания МПЛ АГРО, которая прописана по адресу имущественного комплекса митрополита Павла.

 

Журналисты обращают внимание, что в названии МПЛ АГРО может быть зашифровано имя священнослужителя – митрополит Павел Лебедь.

Также сообщается, что именно на Матвиенко оформлен 400-й "Мерседес", на котором ездит Павел.

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Отмечается, что МПЛ АГРО имеет в пользовании более 500 земельных участков в Киевской и Черниговской областях совокупной площадью более 1100 га.

На сайте МПЛ АГРО указано, что компания занимается обработкой 12 тысяч га земли и имеет 800 дойных коров, разводит свиней и кур.

Темы: УПЦ МПнедвижимостьбизнес
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