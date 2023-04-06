Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Журналисты показали агробизнес митрополита Павла

Ирина БалачукЧетверг, 6 апреля 2023, 11:38
Журналисты показали агробизнес митрополита Павла
Митрополит Павел. Фото lavra.ua

Журналисты Bihus.info рассказали, что митрополит Павел в с. Вороньков Киевской области, кроме большого дома, имеет еще и большой имущественный комплекс со складами, коровниками и силосными ямами.

Источник: Bihus.info

Детали: Сообщается, что земля под складами и коровниками – чуть более 6 га – принадлежит сельсовету, но митрополит ее арендует и сдает весь комплекс в субаренду Александру Матвиенко.

Реклама:

Матвиенко принадлежит компания МПЛ АГРО, которая прописана по адресу имущественного комплекса митрополита Павла.

 

Журналисты обращают внимание, что в названии МПЛ АГРО может быть зашифровано имя священнослужителя – митрополит Павел Лебедь.

Также сообщается, что именно на Матвиенко оформлен 400-й "Мерседес", на котором ездит Павел.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что МПЛ АГРО имеет в пользовании более 500 земельных участков в Киевской и Черниговской областях совокупной площадью более 1100 га.

На сайте МПЛ АГРО указано, что компания занимается обработкой 12 тысяч га земли и имеет 800 дойных коров, разводит свиней и кур.

Темы: УПЦ МПнедвижимостьбизнес
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
УПЦ МП
Настоятель храма УПЦ МП на Житомирщине раздавал верующим кремлевские "агитки" – СБУ
СМИ показали бывшую резиденцию Онуфрия в Лавре
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Последние новости
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
Все новости...
Реклама: