Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Максимально далеко от истины": 50 стран осудили выступление детского омбудсмена России в Совбезе ООН

"Украинская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 11:41
Максимально далеко от истины: 50 стран осудили выступление детского омбудсмена России в Совбезе ООН
Мария Львова-Белова, фото из ее Telegram

Более 50 стран, а также Евросоюз выступили с совместным заявлением в ответ на организованное Россией заседание Совета безопасности ООН, на котором по видеосвязи выступила российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге.

Источник: "Радио Свобода"

Дословно заявление: "Российская Федерация будет стремиться представить свои действия в Украине как соответствующие международному праву, нормам о правах детей и плану действий в отношении детей в условиях вооруженного конфликта. Но это максимально далеко от истины".

Реклама:

Детали: Авторы заявления приводят собранные властями Украины факты о вывозе 19,5 тысяч украинских детей с оккупированных Россией территорий и тот факт, что в связи с этим МУС выдал ордера на арест Львово-Беловой и президента Владимира Путина.

Великобритания и США заблокировали трансляцию этого заседания на сайте ООН. 

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что благодаря этому Львова-Белова не имела "международной трибуны для распространения дезинформации и попыток защитить свои ужасные действия в Украине".

ВИДЕО ДНЯ

В заявлении британского представительства в Twitter говорится, что "если Мария Львова-Белова хочет отчитываться о своих действиях, она может сделать это в Гааге".

Послы США, Великобритании, Албании и Мальты также демонстративно покинули зал заседаний Совета безопасности ООН в среду во время выступления по видеосвязи Львовой-Беловой.

Неофициальная встреча в Совете безопасности ООН была созвана по инициативе России и посвящена вопросу детей, вывезенных из Украины в Россию. В российской формулировке это называлось "эвакуацией детей из зон конфликтов".

Посол России в ООН Василий Небензя заявил журналистам, что неформальная встреча была запланирована задолго до ордеров МУС и не предназначалась для опровержения обвинений против Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

Россия не скрывает программу, в рамках которой она вывезла в Россию тысячи украинских детей, и представляет ее как "гуманитарную акцию защиты детей-сирот и детей, брошенных в зоне боевых действий".

Ранее Небензя заявил, что таким образом российские власти хотели "уберечь их от опасности", и что готовы вернуть детей в Украину, когда для этого будут безопасные условия.

Предыстория: 

  • Международный уголовный суд подозревает Владимира Путина и Марию Львову-Белову в совершении военных преступлений – насильственных депортациях и перемещении населения, в том числе детей, из захваченных российской армией территорий Украины.
  • Международное право может расценивать это как геноцид.
  • В мае прошлого года Путин подписал указ об упрощении предоставления украинским детям российского гражданства, что открывает путь к их усыновлению в России.
  • Мария Львова-Белова сама стала "приемной мамой" для подростка, которого вывезли из оккупированного Мариуполя в мае 2022 года. По ее словам, парень Филипп подвергся влиянию украинской "пропаганды", но ее уже называет "мамой".

Темы: ООНРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
ООН
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период
Путин, на которого выдал ордер МУС, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре
Последние новости
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
Все новости...
Реклама: