"Максимально далеко от истины": 50 стран осудили выступление детского омбудсмена России в Совбезе ООН

Более 50 стран, а также Евросоюз выступили с совместным заявлением в ответ на организованное Россией заседание Совета безопасности ООН, на котором по видеосвязи выступила российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге.

Источник: "Радио Свобода"

Дословно заявление: "Российская Федерация будет стремиться представить свои действия в Украине как соответствующие международному праву, нормам о правах детей и плану действий в отношении детей в условиях вооруженного конфликта. Но это максимально далеко от истины".

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Детали: Авторы заявления приводят собранные властями Украины факты о вывозе 19,5 тысяч украинских детей с оккупированных Россией территорий и тот факт, что в связи с этим МУС выдал ордера на арест Львово-Беловой и президента Владимира Путина.

Великобритания и США заблокировали трансляцию этого заседания на сайте ООН.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что благодаря этому Львова-Белова не имела "международной трибуны для распространения дезинформации и попыток защитить свои ужасные действия в Украине".

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В заявлении британского представительства в Twitter говорится, что "если Мария Львова-Белова хочет отчитываться о своих действиях, она может сделать это в Гааге".

Послы США, Великобритании, Албании и Мальты также демонстративно покинули зал заседаний Совета безопасности ООН в среду во время выступления по видеосвязи Львовой-Беловой.

Неофициальная встреча в Совете безопасности ООН была созвана по инициативе России и посвящена вопросу детей, вывезенных из Украины в Россию. В российской формулировке это называлось "эвакуацией детей из зон конфликтов".

Посол России в ООН Василий Небензя заявил журналистам, что неформальная встреча была запланирована задолго до ордеров МУС и не предназначалась для опровержения обвинений против Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

Россия не скрывает программу, в рамках которой она вывезла в Россию тысячи украинских детей, и представляет ее как "гуманитарную акцию защиты детей-сирот и детей, брошенных в зоне боевых действий".

Ранее Небензя заявил, что таким образом российские власти хотели "уберечь их от опасности", и что готовы вернуть детей в Украину, когда для этого будут безопасные условия.

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