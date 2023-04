Пусть отвечает в Гааге – Британия заблокировала выступление Львовой-Беловой в Совбезе ООН

Выступление российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по поводу принудительного вывоза украинских детей в Россию заблокировала Британия.

Источник: The New York Times, представительство Великобритании в ООН в Twitter

Дословно представительство Великобритании в ООН: "Если Мария Львова-Белова хочет рассказать о своих действиях, она может это сделать в Гааге".

Детали: Представительство Великобритании в ООН заявило, что заблокировало трансляцию, поскольку Россия запланировала выступление на заседании Львовой-Беловой.

Известно, что на арест Львовой-Беловой, как и президента России Владимира Путина, Международный уголовный суд выдал ордер.

В ноте с описанием встречи, распространенной российским представительством, говорится о том, что ее цель - якобы развеять "намеренно искаженный нарратив" западных СМИ и некоторых других стран о действиях России в отношении украинских детей. Россия отвергает обвинения в принудительном вывозе и похищении, заявляя, что эвакуировала детей ради их безопасности и защиты.

Великобритания настояла на том, чтобы не было ни одной записи заявленной Россией виртуальной встречи, а также заявила об отсутствии их представителя в ООН на этой встрече.

If Maria Lvova-Belova wants to give an account of her actions, she can do so in the Hague.



