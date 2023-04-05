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Пусть отвечает в Гааге – Британия заблокировала выступление Львовой-Беловой в Совбезе ООН

Ольга ГлущенкоСреда, 5 апреля 2023, 06:35
Пусть отвечает в Гааге – Британия заблокировала выступление Львовой-Беловой в Совбезе ООН
Фото AFP via Getty Images

Выступление российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по поводу принудительного вывоза украинских детей в Россию заблокировала Британия.

Источник: The New York Times, представительство Великобритании в ООН в Twitter

Дословно представительство Великобритании в ООН: "Если Мария Львова-Белова хочет рассказать о своих действиях, она может это сделать в Гааге".

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Детали: Представительство Великобритании в ООН заявило, что заблокировало трансляцию, поскольку Россия запланировала выступление на заседании Львовой-Беловой.

Известно, что на арест Львовой-Беловой, как и президента России Владимира Путина, Международный уголовный суд выдал ордер.

В ноте с описанием встречи, распространенной российским представительством, говорится о том, что ее цель - якобы развеять "намеренно искаженный нарратив" западных СМИ и некоторых других стран о действиях России в отношении украинских детей. Россия отвергает обвинения в принудительном вывозе и похищении, заявляя, что эвакуировала детей ради их безопасности и защиты.

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Великобритания настояла на том, чтобы не было ни одной записи заявленной Россией виртуальной встречи, а также заявила об отсутствии их представителя в ООН на этой встрече.

Предыстория:

  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.
  • Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило минимум с 24 февраля 2022 года.
  • По словам Львовой-Беловой, только по состоянию на октябрь 2022 года в РФ вывезли до 2 тысяч детей-сирот из социальных учреждений, а 350 детей с Донбасса уже "пристроены" в приемные семьи в 16 регионах РФ.
  • Украинская сторона зафиксировала депортацию 16 221 ребенка.

Темы: ВеликобританияООНРосcиядети
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