Смерть бойца ТРО на границе с Беларусью: расследование продолжается, подозрения до сих пор нет

Правоохранители до сих пор устанавливают обстоятельства гибели бойца ТРО Сергея Панасюка на границе с Беларусью 25 февраля, по состоянию на 6 апреля о подозрении в уголовном производстве не сообщали.

Источник: ответ Северного объединенного пресс-центра ВСУ на запрос "Украинской правды", источник УП в правоохранительных органах

Дословно из ответа на запрос: "Расследование проводится в рамках уголовного производства, информация о котором внесена в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, по N 12023030000000266. Информация об уведомлении о подозрении, ходе и окончании досудебного расследования или направлении в суд не поступала".

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Детали: Информацию о том, что в этом деле за более чем месяц расследования до сих пор нет подозрения, подтвердил УП и источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что уголовное производство находится в досудебном расследовании ТУ ГБР в г. Львов.

В ответе на запрос указывается, что "24 февраля 2023 года младший сержант Панасюк С.П. выполнял служебные обязанности на наблюдательном посту с целью прикрытия участка границы с республикой Беларусь (в районе с. Тур, Ковельского р-на, Волынской обл.). Около 01:20 25 февраля 2023 года наблюдательный пост обнаружил группу нарушителей государственной границы, которые передвигались со стороны республики Беларусь".

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"После наблюдения за нарушителями, был открыт огонь в их направлении. По результатам огневого контакта младший сержант Панасюк С.П. получил ранение. Во время транспортировки для оказания медицинской помощи младший сержант Панасюк С.П. от полученного огнестрельного ранения скончался", – говорится в ответе на запрос УП.

Также сообщается, что в воинской части А7028 в связи с этим событием "проводится служебное расследование с целью выяснения причин и обстоятельств смерти младшего сержанта Панасюка С.П." и что "информация об указанном событии была доведена до личного состава".

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