Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Португалии расформировали пограничную службу, причастную к смертельному избиению украинца

"Европейская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 21:12

Правительство Португалии в четверг одобрило окончательное расформирование Службы по делам иностранцев и границ (SEF), которая была причастна к ряду скандалов, в частности смертельного избиения украинца три года назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на португальский вещатель RTP.

Вместо SEF в Португалии появится Агентство по делам меньшинств, миграции и убежища (APMMA), которое объединит функции пограничной службы и Высшей комиссии по вопросам миграции.

APMMA будет формироваться в течение следующих шести месяцев. За это время в ее состав возьмут 680 из около 900 сотрудников SEF, после чего еще минимум год те, кто не получил работу, будут помогать в осуществлении пограничного контроля.

Решение о реструктуризации SEF было одобрено парламентом Португалии в ноябре 2021 года, после чего дважды откладывалось.

На фоне ликвидации службы ее работники планировали объявить пятидневную забастовку, но после переговоров с правительством решили отложить ее.

Напомним, в марте 2020 года 40-летнего Игоря Гоменюка задержали в аэропорту Лиссабона за попытку въехать в страну без действительной визы. Вскоре после задержания он умер.

ВИДЕО ДНЯ

На этом фоне тогдашний министр внутренних дел Португалии Эдуарду Кабрита объявил об отставке руководителя SEF в рамках плана реструктуризации для более четкого разделения полиции и административных функций в работе с иммигрантами.

Трех офицеров SEF, причастных к инциденту, впоследствии задержали и предъявили им обвинения в убийстве. В 2021 году их приговорили от семи до девяти лет заключения.

Темы: ПортугалияУкраинаубийствоПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон: Сейчас не время для переговоров, погода пока военная

видеоВоздушные силы впервые показали работу NASAMS

Утечка документов: ЧВК "Вагнер" пыталась купить оружие у Турции – СМИ

Россия "прикрывает" артиллерией снижение своих наступательных возможностей – ISW

NYT обнародовал секретную информацию о войне России в Украине

Украина договорилась с Польшей о покупке 200 БТР Rosomak – Зеленский

Все новости...
Португалия
Танки Leopard от Португалии уже в Украине
Португалия выделит 75 тысяч евро на сбор доказательств военных преступлений в Украине и направит экспертов
У побережья Португалии горит танкер с дизелем и авиационным топливом
Последние новости
17:20
видеоСилы обороны уничтожили редкую вражескую радиолокационную станцию "Репьяшок"
17:15
Венгрия усилит контроль за зерном, поступающим из Украины
16:58
Макрон: Сейчас не время для переговоров, погода пока военная
16:49
Россияне ударили из минометов по Харьковщине: мужчина в тяжелом состоянии
16:30
Минюст США начал расследование утечки секретных военных документов
16:15
В Китае мужчину осудили за то, что он испугал до смерти кур соседа
16:14
Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху
16:05
Папа Римский помолился за мир в Украине и попросил Бога "пролить свет" на россиян
15:55
фотоЗащитники приземлили российский дрон на Сумщине
15:48
Tesla построит в Шанхае завод по производству аккумулятор Megapack
Все новости...
Реклама: