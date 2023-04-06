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В Португалии расформировали пограничную службу, причастную к смертельному избиению украинца

"Европейская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 21:12

Правительство Португалии в четверг одобрило окончательное расформирование Службы по делам иностранцев и границ (SEF), которая была причастна к ряду скандалов, в частности смертельного избиения украинца три года назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на португальский вещатель RTP.

Вместо SEF в Португалии появится Агентство по делам меньшинств, миграции и убежища (APMMA), которое объединит функции пограничной службы и Высшей комиссии по вопросам миграции.

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APMMA будет формироваться в течение следующих шести месяцев. За это время в ее состав возьмут 680 из около 900 сотрудников SEF, после чего еще минимум год те, кто не получил работу, будут помогать в осуществлении пограничного контроля.

Решение о реструктуризации SEF было одобрено парламентом Португалии в ноябре 2021 года, после чего дважды откладывалось.

На фоне ликвидации службы ее работники планировали объявить пятидневную забастовку, но после переговоров с правительством решили отложить ее.

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Напомним, в марте 2020 года 40-летнего Игоря Гоменюка задержали в аэропорту Лиссабона за попытку въехать в страну без действительной визы. Вскоре после задержания он умер.

На этом фоне тогдашний министр внутренних дел Португалии Эдуарду Кабрита объявил об отставке руководителя SEF в рамках плана реструктуризации для более четкого разделения полиции и административных функций в работе с иммигрантами.

Трех офицеров SEF, причастных к инциденту, впоследствии задержали и предъявили им обвинения в убийстве. В 2021 году их приговорили от семи до девяти лет заключения.

Темы: ПортугалияУкраинаубийствоПограничная служба
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