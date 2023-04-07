Наместник Лавры от ПЦУ заявил, что его келью обворовали

На территории Киево-Печерской Лавры ограбили келью, где проживал архимандрит Авраамий (Лотыш), который исполняет обязанности наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ.

Источник: информацию УП подтвердил отец Авраамий

Детали: В частности, злоумышленники украли компьютер архимандрита и другие личные вещи.

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Двери в помещение выломали, а все, что не украли, просто разбили.

В то же время в комментарии УП столичные правоохранители отметили, что им не поступало сообщение об инциденте.

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