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Наместник Лавры от ПЦУ заявил, что его келью обворовали

Алена МазуренкоПятница, 7 апреля 2023, 12:19
Наместник Лавры от ПЦУ заявил, что его келью обворовали
архимандрит Авраамий, фото: ПЦУ

На территории Киево-Печерской Лавры ограбили келью, где проживал архимандрит Авраамий (Лотыш), который исполняет обязанности наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ.

Источник: информацию УП подтвердил отец Авраамий

Детали: В частности, злоумышленники украли компьютер архимандрита и другие личные вещи.

Двери в помещение выломали, а все, что не украли, просто разбили.

В то же время в комментарии УП столичные правоохранители отметили, что им не поступало сообщение об инциденте.

Предыстория:

  • Архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ МП Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился. А митрополит УПЦ МП Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.
  • В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта, проведя там последнее богослужение.
  • Митрополит ПЦУ Епифаний заверил, что монастырь на территории Киево-Печерской лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.
  • Наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда. Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра".
  • 1 апреля Павлу (Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
  • Шевченковский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя) до 30 мая по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Темы: УПЦ МПцерковьрелигия
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