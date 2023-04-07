ВАКС закрив справу проти нардепа від "Батьківщини", бо довго "лікувався"

михайло волинець, фото з його соцмережі

Вищий антикорупційний суд 7 квітня закрив справу проти народного депутата з фракції "Батьківщина" і голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця. Його звинувачували у неправдивому декларуванні майна.

Джерело: сайт ВАКС

Деталі: Колегія суддів закрила справу, бо про це попросив сам депутат. Волинця звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Повідомляється, що справа надійшла до суду 9 грудня 2022 року, із 30 січня 2023 року обвинувачений перебував на лікуванні. Річну декларацію подано 26 березня 2021 року.

У суді зауважили, що строк давності вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, складає два роки.

Що передувало:

Підозра Волинцю була вручена в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу розслідування "Схем" (Радіо Свобода) у квітні 2021 року. Журналісти з’ясували, що Волинець користується позашляховиком Toyota Highlander, який не відобразив у декларації. Як встановили журналісти, автівка була зареєстрована на сина народного депутата – Андрія Волинця.

НАБУ і САП підрахували, що нардеп вніс до е-декларації за 2020 рік неправдиві відомості загалом на майже 1,79 млн грн.

Волинця навіть оголосили у розшук через "систематичне ігнорування повісток про виклик до детективів". Але він швидко знайшовся. Написав у Facebook, що нібито перебуває на лікуванні.

Волинець назвав звинувачення "висмоктаними з пальця" і заявив, що підозри базуються на "особистих судженнях".