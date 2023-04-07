ВАКС закрив справу проти нардепа від "Батьківщини", бо довго "лікувався"

михайло волинець, фото з його соцмережі

Вищий антикорупційний суд 7 квітня закрив справу проти народного депутата з фракції "Батьківщина" і голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця. Його звинувачували у неправдивому декларуванні майна.

Джерело: сайт ВАКС

Деталі: Колегія суддів закрила справу, бо про це попросив сам депутат. Волинця звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

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Повідомляється, що справа надійшла до суду 9 грудня 2022 року, із 30 січня 2023 року обвинувачений перебував на лікуванні. Річну декларацію подано 26 березня 2021 року.

У суді зауважили, що строк давності вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, складає два роки.

Що передувало:

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