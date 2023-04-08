Минобороны России заявило о подготовке химической атаки

Российское Минобороны заявило о готовящейся химической атаке, в которой планируют обвинить ВСУ.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Российское ведомство пишет, якобы Украина планирует доставить в Сумскую область "из моргов тела и останки погибших военнослужащих, снаряженными "отравляющими веществами".

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Потом якобы Украина пригласит экспертов из западных стран, а сама разместит перехваты разговоров оккупантов о химической атаке.

Почему это важно: Россия неоднократно использовала эту тактику: "предсказывала" теракты или атаки, а потом сама осуществляла их.

Еще в прошлом году Великобритания опасалась, что РФ может состряпать повод для применения химического оружия в войне с Украиной, поскольку план оккупировать страну и захватить Киев за несколько дней полностью провалился.

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Напомним: Российские оккупанты используют против Вооруженных сил запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты "К-51".