В Молдове попал в аварию автобус Кишинев-Киев, есть пострадавшие
Суббота, 8 апреля 2023, 15:42
На севере Молдовы перевернулся рейсовый автобус сообщением Кишинев-Киев, девять пассажиров госпитализированы с травмами.
Об этом сообщает Newsmaker, цитируя заявление от Генерального инспектората полиции, пишет "Европейская правда".
Автобус потерпел аварию около 9-40 в субботу 8 апреля на территории Дрокиевского района. Автобус врезался в дерево, после того съехал в кювет и завалился на правый бок.
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"Предварительно установлено, что авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства", - отмечают в полиции.
Девять из 21 пассажиров госпитализировали. Сообщается, что это "иностранные граждане", но являются ли пострадавшие гражданами Украины - не уточняется.
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