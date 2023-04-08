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Схемы уклонения от мобилизации: в Киеве задержаны глава ВВК и "благотворитель"

Катерина ТищенкоСуббота, 8 апреля 2023, 17:27
Схемы уклонения от мобилизации: в Киеве задержаны глава ВВК и благотворитель
разоблачение схем уклонения от мобилизации, фото СБУ

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации, пяти организаторам оборудок сообщено о подозрении.

Источник: Служба безопасности Украины

 

Детали: Организаторы предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и путем нелегального пересечения границы. Стоимость "услуг" составляла от 3 до 6 тысяч долларов в зависимости от срочности "решения вопроса".

В СБУ отметили, что не допустили уклонения от мобилизации сотни "уклонистов".

Так, в Киеве разоблачены две преступные схемы. Первую организовал глава военно-врачебной комиссии одного из районов столицы. За деньги он безосновательно оформлял своим "клиентам" документы о снятии с воинского учета по состоянию здоровья.

 

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

 

Другую схему наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций, который предлагал гражданам выехать за пределы Украины как водителям гуманитарных перевозок. Его сообщницу СБУ разоблачила еще в декабре прошлого года.

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В Закарпатской области задержан местный адвокат и владелица отеля, которая сама подыскивала "кандидатов" на побег за границу. Злоумышленники пытались скрыто переправить военнообязанных в ЕС вне контрольно-пропускных пунктов.

Фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Что предшествовало: 23 марта Служба безопасности сообщила, что заблокировала еще 14 схем уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях войны.

Темы: СБУмобилизацияКиевЗакарпатье
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