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Схемы уклонения от мобилизации: в Киеве задержаны глава ВВК и "благотворитель"

Катерина ТищенкоСуббота, 8 апреля 2023, 17:27
Схемы уклонения от мобилизации: в Киеве задержаны глава ВВК и благотворитель
разоблачение схем уклонения от мобилизации, фото СБУ

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации, пяти организаторам оборудок сообщено о подозрении.

Источник: Служба безопасности Украины

 

Детали: Организаторы предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и путем нелегального пересечения границы. Стоимость "услуг" составляла от 3 до 6 тысяч долларов в зависимости от срочности "решения вопроса".

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В СБУ отметили, что не допустили уклонения от мобилизации сотни "уклонистов".

Так, в Киеве разоблачены две преступные схемы. Первую организовал глава военно-врачебной комиссии одного из районов столицы. За деньги он безосновательно оформлял своим "клиентам" документы о снятии с воинского учета по состоянию здоровья.

 

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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Другую схему наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций, который предлагал гражданам выехать за пределы Украины как водителям гуманитарных перевозок. Его сообщницу СБУ разоблачила еще в декабре прошлого года.

 

В Закарпатской области задержан местный адвокат и владелица отеля, которая сама подыскивала "кандидатов" на побег за границу. Злоумышленники пытались скрыто переправить военнообязанных в ЕС вне контрольно-пропускных пунктов.

Фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Что предшествовало: 23 марта Служба безопасности сообщила, что заблокировала еще 14 схем уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях войны.

Темы: СБУмобилизацияКиевЗакарпатье
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