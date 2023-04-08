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Схеми ухилення від мобілізації: у Києві затримано голову ВЛК й "благодійника"

Катерина ТищенкоСубота, 8 квітня 2023, 17:27
Схеми ухилення від мобілізації: у Києві затримано голову ВЛК й благодійника
викриття схем ухилення від мобілізації, фото СБУ

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації, п'ятьом організаторам оборудок повідомлено про підозру.

Джерело: Служба безпеки України

 

Деталі: Організатори пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та шляхом нелегального перетину кордону. Вартість "послуг" становила від 3 до 6 тисяч доларів залежно від терміновості "вирішення питання".

У СБУ зазначили, що не допустили втечі від мобілізації сотні "ухилянтів".

Так, у Києві викрито дві злочинні схеми. Першу організував голова військово-лікарської комісії одного з районів столиці. За гроші він безпідставно оформляв своїм "клієнтам" документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я.

 

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

 

Іншу схему налагодив керівник однієї із псевдоблагодійних організацій, який пропонував громадянам виїхати за межі України як водії гуманітарних перевезень. Його спільницю СБУ викрила ще у грудні минулого року.

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У Закарпатській області затримано місцевого адвоката і власницю готелю, яка сама підшукувала "кандидатів" на втечу за кордон. Зловмисники намагались приховано переправити військовозобов’язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Що передувало: 23 березня Служба безпеки повідомила, що заблокувала ще 14 схем ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни.

Теми: СБУмобілізаціяКиївЗакарпаття
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