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Схеми ухилення від мобілізації: у Києві затримано голову ВЛК й "благодійника"

Катерина ТищенкоСубота, 8 квітня 2023, 17:27
Схеми ухилення від мобілізації: у Києві затримано голову ВЛК й благодійника
викриття схем ухилення від мобілізації, фото СБУ

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації, п'ятьом організаторам оборудок повідомлено про підозру.

Джерело: Служба безпеки України

 

Деталі: Організатори пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та шляхом нелегального перетину кордону. Вартість "послуг" становила від 3 до 6 тисяч доларів залежно від терміновості "вирішення питання".

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У СБУ зазначили, що не допустили втечі від мобілізації сотні "ухилянтів".

Так, у Києві викрито дві злочинні схеми. Першу організував голова військово-лікарської комісії одного з районів столиці. За гроші він безпідставно оформляв своїм "клієнтам" документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я.

 

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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Іншу схему налагодив керівник однієї із псевдоблагодійних організацій, який пропонував громадянам виїхати за межі України як водії гуманітарних перевезень. Його спільницю СБУ викрила ще у грудні минулого року.

 

У Закарпатській області затримано місцевого адвоката і власницю готелю, яка сама підшукувала "кандидатів" на втечу за кордон. Зловмисники намагались приховано переправити військовозобов’язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Що передувало: 23 березня Служба безпеки повідомила, що заблокувала ще 14 схем ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни.

Теми: СБУмобілізаціяКиївЗакарпаття
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