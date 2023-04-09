Утечка документов: ЧВК "Вагнер" пыталась купить оружие у Турции – СМИ

Согласно утекшим в сеть секретным документам Пентагона, американские спецслужбы знали о попытке ЧВК "Вагнер" купить оружие у страны НАТО Турции, а также хорошо проинформированы о российских планах по войне в Украине.

Источник: Washington Post

Детали: Согласно "сливам" документов, в начале февраля сотрудники "Вагнера" "встречались с турецкими представителями для закупки оружия и оборудования в Турции", чтобы усилить позиции ЧВК на войне в Украине и в Мали.

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Из доклада неясно, знало ли турецкое правительство об этом и оказались ли переговоры успешными. Но "открытие того, что союзник по НАТО, возможно, помогал России в войне против Украины, может оказаться взрывоопасным", пишет издание.

Две другие страницы из утечки разведывательного досье рассказывают о планах "Вагнера" по найму российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине и отмечают, что российские военные стали зависимы от частных солдат.

Дословно: "Документы также демонстрируют то, что давно было понятно, но никогда публично это не было сказано вслух: разведывательное сообщество США проникло в российскую армию и ее командование настолько глубоко, что может заранее предупредить Украину о нападениях и надежно оценить сильные и слабые стороны российских войск".

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Больше деталей: Американская разведка знала о передаче министерством обороны России плана нанести удары по позициям украинских войск в двух местах в конкретный день в феврале.

Ей также заранее было известно, что военные готовили удары по десятку энергетических объектов и такому же числу мостов в Украине.

В документах также было и об возможном союзе Китая с Россией.

Нагадаємо: В NYT вышел материал со ссылкой на источники, что США якобы выясняют, каким образом могла произойти утечка секретных документов союзников, касающихся подготовки сил обороны Украины к будущему контрнаступлению - обучения новых бригад и поставок оружия.

На следующий день появилась новая публикация на эту тему - что в Twitter и других соцсетях начали публиковать фрагменты новой партии документов, якобы с разведданными США и близких союзников Штатов.