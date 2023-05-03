Нефтебаза в Краснодарском крае РФ  загорелась из-за беспилотника

Тушение пожара на нефтебазе в поселке Волна, скриншот

Пожар на нефтебазе в поселке Волна Краснодарского края Российской Федерации начался из-за падения беспилотника.

Источник: ТАСС, губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев в Telegram

Детали: Как сообщили ТАСС в экстренных службах, "резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся из-за падения беспилотника".

Чей беспилотник и почему упал, не уточняется.

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев сообщил, что "возгорание серьезное, чтобы его локализовать используют пенную атаку".

По состоянию на 09:18 с огнем боролись 188 россиян. К тушению привлекли пять пожарных поездов.

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Этому предшествовало: В поселке Волна Краснодарского края РФ (Тамань), недалеко от Крымского моста, в ночь на 3 мая загорелась нефтебаза.

29 апреля в Севастополе (Крым) в Казачьей бухте на нефтебазе вспыхнул пожар из-за попадания беспилотника.