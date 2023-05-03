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Наев проверил ситуацию на границе с Беларусью: угрозы наступления нет

Станислав ПогориловСреда, 3 мая 2023, 13:33
Наев проверил ситуацию на границе с Беларусью: угрозы наступления нет
Сергей Наев, скриншот

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил оперативную ситуацию на границе с Беларусью и оценил угрозы наступления со стороны соседней страны.

Источник: командование Объединенных сил ВСУ в Facebook

Прямая речь Наева: "Ситуация в Северной оперативной зоне стабильная и контролируемая. На территории Беларуси продолжает находиться авиационная группировка Российской Федерации, а также российская группировка наземных сил общей численностью до 2,5 тысяч человек".

Детали: Также, по его словам, на территории Брянской и Курской областей России находится группировка численностью до 17 тысяч человек.

"По состоянию на сейчас угрозы наземных наступательных действий как с территории Республики Беларусь, так и с территории Курской и Брянской областей нет", - подчеркнул Наев.

Он добавил, что военные делают все, чтобы быть готовыми к адекватному реагированию в случае угрозы.

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Что предшествовало: 2 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам безопасности и охраны госграницы; ему доложили, что якобы ожидают "значительное обострения ситуации".

Темы: НаевграницаУкраинавойна
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