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Наєв перевірив ситуацію на кордоні з Білоруссю: загрози наступу немає

Станіслав ПогоріловСереда, 3 травня 2023, 13:33
Наєв перевірив ситуацію на кордоні з Білоруссю: загрози наступу немає
Сергій Наєв, скриншот

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив оперативну ситуацію на кордоні з Білоруссю та оцінив загрози наступу з боку сусідньої країни.

Джерело: командувння Об’єднаних сил ЗСУ у Facebook

Пряма мова Наєва: "Ситуація у Північні оперативній зоні стабільна та контрольована. На території Білорусь продовжує перебувати авіаційне угруповання Російської Федерації, а також російське угруповання наземних сил загальною чисельністю до 2,5 тисяч осіб".

Деталі: Також, за його словами, на території Брянської та Курської областей Росії знаходиться угруповання чисельністю до 17 тисяч осіб.

"Станом на зараз загрози наземних наступальних дій як з території Республіки Білорусь, так і з території Курської та Брянської областей немає", - підкреслив Наєв.

Він додав, що військові роблять все, щоб бути готовими до адекватного реагування у разі загрози.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 2 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з питань безпеки та охорони держкордону; йому доповіли, що нібито очікують "значного загострення ситуації".

Теми: НаєвкордонУкраїнавійна
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