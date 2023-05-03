В Херсоне раздаются взрывы – власть

Последствия российских ударов по Херсону 3 мая. Фото из Telegram главы ОВА

По состоянию на 23:00 российские оккупанты продолжают бить по Херсону, в городе раздается много взрывов.

Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram, заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Есть много взрывов в Херсоне!".

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Прямая речь Соболевского: "Российская террористическая армия продолжает обстрел Херсона".

Детали: Глава города призвал верить руководству государства и добавил, что украинские военные дают достойный отпор врагу.

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