Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Херсоне раздаются взрывы – власть

Ирина БалачукСреда, 3 мая 2023, 23:09
В Херсоне раздаются взрывы – власть
Последствия российских ударов по Херсону 3 мая. Фото из Telegram главы ОВА

По состоянию на 23:00 российские оккупанты продолжают бить по Херсону, в городе раздается много взрывов.

Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram, заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Есть много взрывов в Херсоне!".

Реклама:

Прямая речь Соболевского: "Российская террористическая армия продолжает обстрел Херсона".

Детали: Глава города призвал верить руководству государства и добавил, что украинские военные дают достойный отпор врагу.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Херсонвзрывобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
Все новости...
Реклама: