В Херсоне раздаются взрывы – власть
Среда, 3 мая 2023, 23:09
По состоянию на 23:00 российские оккупанты продолжают бить по Херсону, в городе раздается много взрывов.
Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram, заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram
Прямая речь Мрочко: "Есть много взрывов в Херсоне!".
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Прямая речь Соболевского: "Российская террористическая армия продолжает обстрел Херсона".
Детали: Глава города призвал верить руководству государства и добавил, что украинские военные дают достойный отпор врагу.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В результате постоянных российских обстрелов Херсона и области 3 мая погиб 21 человек, 48 получили ранения.