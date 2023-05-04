Беспилотник атаковал нефтезавод в Ростовской области РФ – губернатор

Губернатор Ростовской области России Василий Голубев заявил о ночной атаке беспилотника на Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Источник: Голубев в Telegram

Прямая речь российского губернатора: "Ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался".

Детали: Голубев добавил, что якобы возгорание, возникшее в результате взрыва, сразу погасили силами предприятия, пожарных не привлекали.

По словам российского чиновника, жертв и пострадавших нет, а ущерб, нанесенный сооружениям, якобы незначительный.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что в Кранодарском крае РФ загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода, пожар вспыхнул якобы в результате попадания беспилотника.