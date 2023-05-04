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Беспилотник атаковал нефтезавод в Ростовской области РФ – губернатор

Ирина БалачукЧетверг, 4 мая 2023, 08:32
Беспилотник атаковал нефтезавод в Ростовской области РФ – губернатор
Приблизительное место возможной атаки. Скриншот с google.maps

Губернатор Ростовской области России Василий Голубев заявил о ночной атаке беспилотника на Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Источник: Голубев в Telegram

Прямая речь российского губернатора: "Ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался".

Детали: Голубев добавил, что якобы возгорание, возникшее в результате взрыва, сразу погасили силами предприятия, пожарных не привлекали.

По словам российского чиновника, жертв и пострадавших нет, а ущерб, нанесенный сооружениям, якобы незначительный.

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Темы: Росcиябеспилотникинефть
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