Беспилотник атаковал нефтезавод в Ростовской области РФ – губернатор
Четверг, 4 мая 2023, 08:32
Губернатор Ростовской области России Василий Голубев заявил о ночной атаке беспилотника на Новошахтинский завод нефтепродуктов.
Источник: Голубев в Telegram
Прямая речь российского губернатора: "Ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался".
Детали: Голубев добавил, что якобы возгорание, возникшее в результате взрыва, сразу погасили силами предприятия, пожарных не привлекали.
По словам российского чиновника, жертв и пострадавших нет, а ущерб, нанесенный сооружениям, якобы незначительный.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Кранодарском крае РФ загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода, пожар вспыхнул якобы в результате попадания беспилотника.
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