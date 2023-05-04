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Глава дипломатии ЕС прокомментировал атаку дронов на Кремль и призывы убить Зеленского

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 13:14
Глава дипломатии ЕС прокомментировал атаку дронов на Кремль и призывы убить Зеленского
Жозеп Боррель, фото: getty Images

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал Россию не использовать вероятную атаку дронов на Кремль как оправдание для дальнейшей эскалации войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос об атаке дронов и связанных с ней угрозах в адрес украинского президента.

"Я знаю об этом, видел новости, и я слышал президента Зеленского. И президент Зеленский заявил очень четко, что Украина не причастна к этим атакам", – заявил Боррель, подчеркнув, что украинские военные защищают свою страну, но воюют на своей территории.

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"Мы призываем Россию не использовать эту вероятную атаку как оправдание для того, чтобы продолжать эскалацию войны", – сказал он.

По его словам, эти удары могут стать поводом для мобилизации большего количества военных и большего количества атак против Украины.

"Наиболее важным является то, что мы должны продолжать поддержку Украины военным, политическим и экономическим образом. Лучшим урегулированием войны была бы ее остановка Россией и вывод всех российских войск из Украины", – заявил главный дипломат ЕС.

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Накануне в пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль.

После атаки Медведев призвал к "физическому устранению" президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выразила обеспокоенность призывами Медведева к убийству Зеленского после атаки на Кремль.

Темы: ЕСбеспилотникивойнаРосcия
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