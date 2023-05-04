В Ставропольском крае РФ масштабный пожар рядом с заводом
Четверг, 4 мая 2023, 13:44
В Ставропольском крае России загорелись бочки с мазутом рядом с заводом, площадь пожара достигла 500 квадратных метров.
Источник: Stavropol.Media и ТАСС со ссылкой на управление МЧС
Детали: В Шпаковском районе на хуторе Ташла загорелись бочки с мазутом рядом с заводом по производству бетона.
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Площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Пострадавших нет. Российская прокуратура начала проверку по факту пожара.
У Ставропольському краї Росії загорілися бочки із мазутом поруч із заводом з виробництва бетону pic.twitter.com/oAnvaJN9Ey— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 4, 2023
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