В Ставропольском крае РФ масштабный пожар рядом с заводом

Фото с telegram-канала Ставрополье с огоньком

В Ставропольском крае России загорелись бочки с мазутом рядом с заводом, площадь пожара достигла 500 квадратных метров.

Источник: Stavropol.Media и ТАСС со ссылкой на управление МЧС

Детали: В Шпаковском районе на хуторе Ташла загорелись бочки с мазутом рядом с заводом по производству бетона.

Площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Пострадавших нет. Российская прокуратура начала проверку по факту пожара.