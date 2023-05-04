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В Ставропольском крае РФ масштабный пожар рядом с заводом

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 4 мая 2023, 13:44
В Ставропольском крае РФ масштабный пожар рядом с заводом
Фото с telegram-канала Ставрополье с огоньком

В Ставропольском крае России загорелись бочки с мазутом рядом с заводом, площадь пожара достигла 500 квадратных метров.

Источник: Stavropol.Media и ТАСС со ссылкой на управление МЧС

Детали: В Шпаковском районе на хуторе Ташла загорелись бочки с мазутом рядом с заводом по производству бетона.

 

Площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Пострадавших нет. Российская прокуратура начала проверку по факту пожара.

Темы: Росcияпожар
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