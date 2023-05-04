Орбан: Войны в Украине не было бы при президентстве Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "если бы Дональд Трамп был сегодня американским президентом, то не было бы российско-украинской войны".

Об этом сообщает венгерское издание 444.hu, пишет "Европейская правда".

Глава венгерского правительства во время произнесения главной речи на Конференции консервативного политического действия (CPAC) призвал Трампа баллотироваться и "сделать Америку великой".

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Второй год подряд указанная конференция проходит в Европе. Мероприятия СРАС проводятся с 1974 года, в последнее время в них принимает активное участие экс-президент США Дональд Трамп.

Как сообщает венгерское издание 444.hu, в своей вступительной речи на международной встрече правых Виктор Орбан сосредоточился на том, что левые запустили вирусную атаку с миграцией, гендером и "воуком" (те, кто полностью разделяет идеалы глобализма), чтобы уничтожить нации.

По словам Орбана, Венгрия является инкубатором, где испытывается консервативная политика будущего. Здесь не только говорили о победе над либералами, но и воплощали ее в жизнь, сказал он. По словам Орбана, до 2015 года никого в мире не интересовало, что делает венгерское правительство.

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"Мировой славе венгерского эксперимента мы обязаны Джорджу Соросу", – сказал венгерский премьер.

Он ожидает, что большая политическая битва в Европе в ближайшие месяцы будет связана с тем, что Брюссель хочет отобрать у стран независимую внешнюю политику.

В то же время, по его словам, реконкиста уже началась: итальянское, польское и израильское правительства включили его в число важных правых союзников.

Напомним, на Конференции консервативного политического действия также принимает участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.