Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Орбан: Войны в Украине не было бы при президентстве Трампа

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 14:46

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "если бы Дональд Трамп был сегодня американским президентом, то не было бы российско-украинской войны".

Об этом сообщает венгерское издание 444.hu, пишет "Европейская правда".

Глава венгерского правительства во время произнесения главной речи на Конференции консервативного политического действия (CPAC) призвал Трампа баллотироваться и "сделать Америку великой".

Второй год подряд указанная конференция проходит в Европе. Мероприятия СРАС проводятся с 1974 года, в последнее время в них принимает активное участие экс-президент США Дональд Трамп.

Как сообщает венгерское издание 444.hu, в своей вступительной речи на международной встрече правых Виктор Орбан сосредоточился на том, что левые запустили вирусную атаку с миграцией, гендером и "воуком" (те, кто полностью разделяет идеалы глобализма), чтобы уничтожить нации.

По словам Орбана, Венгрия является инкубатором, где испытывается консервативная политика будущего. Здесь не только говорили о победе над либералами, но и воплощали ее в жизнь, сказал он. По словам Орбана, до 2015 года никого в мире не интересовало, что делает венгерское правительство.

"Мировой славе венгерского эксперимента мы обязаны Джорджу Соросу", – сказал венгерский премьер.

ВИДЕО ДНЯ

Он ожидает, что большая политическая битва в Европе в ближайшие месяцы будет связана с тем, что Брюссель хочет отобрать у стран независимую внешнюю политику.

В то же время, по его словам, реконкиста уже началась: итальянское, польское и израильское правительства включили его в число важных правых союзников.

Напомним, на Конференции консервативного политического действия также принимает участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Темы: ВенгрияОрбан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
Венгрия
В Будапеште полиция применила слезоточивый газ против несовершеннолетних митингующих
Будапешт ответил Зеленскому: Венгерский народ уже заплатил высокую цену за эту войну
Зеленский: Поведение Венгрии неадекватное, как может быть страна НАТО за Россию и против Альянса
Последние новости
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
23:27
США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN
23:12
Трагедия в Умани: истории живых и погибших
Все новости...
Реклама: