"Сливал" позиции ВСУ в Бахмуте: информатора россиян посадили на 7 лет

На 7 лет суд посадил 36-летнего жителя Бахмута, который "сливал" позиции вооруженных сил в этом городе.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "Прокуроры в суде доказали, что в июне-июле 2022 года мужчина с собственного телефона размещал в пророссийском чат-боте мессенджера Telegram информацию военного характера. Он распространял координаты мест расположения военнослужащих и техники ВСУ в г. Бахмуте".

Детали: Кроме того, злоумышленник "сливал" российским захватчикам координаты блокпостов и критической инфраструктуры на территории региона.

Сотрудники СБУ задержали вражеского информатора в июне прошлого года во время выполнения им разведывательного задания.

У задержанного были изъяты автомат Калашникова и мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

Что предшествовало: 4 мая Военная контрразведка Службы безопасности задержала вражеского информатора, который шпионил за боевой авиацией ВСУ.