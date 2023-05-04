США до сих пор не имеют информации для оценки атаки дронов на Кремль – глава разведки

Соединенные Штаты до сих пор не имеют информации, необходимой для оценки вероятной атаки беспилотника на Кремль на этой неделе.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Вы видели, что украинское правительство отрицает свою причастность к этому (атаки по Кремлю. – Ред.). И на этом этапе мы не имеем информации, которая бы позволила нам предоставить независимую оценку по этому поводу", – сказала Хейнс.

Во время общения с сенатором Томом Коттоном на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам Хейнс подтвердила, что президент России Владимир Путин не так уж часто "ночует в Кремле", и что Украина отрицает факт атаки, тогда как во время прошлых атак против России Украина "неоднозначно (высказывалась. – Ред.) или вообще молчала об ответственности за эти атаки".

Директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер заявил, что утверждение России о том, что Украина пыталась убить Путина с помощью США, скорее всего, является "дезинформацией".

В Белом доме ранее назвали бессмысленными обвинения со стороны России в том, что США дали указание Украине осуществить атаку дронами на Кремль.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в контексте этой атаки, что воспринимал бы все, что исходит из Кремля, "с очень большой осторожностью".