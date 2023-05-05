Оккупанты убили в Донецкой области 2 гражданских за сутки
Пятница, 5 мая 2023, 08:44
Российские военные убили двух мирных жителей в Донецкой области 4 мая.
Источник: глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 4 мая россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Нью-Йорке и Бахмуте".
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Детали: Глава ОВА добавил, что еще 5 человек в области за сутки получили ранения.
По состоянию на утро 5 мая россияне убили по меньшей мере 1 491 и ранили по меньшей мере 3 474 мирных жителей Донецкой области.
Кириленко отмечает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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