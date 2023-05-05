Оккупанты убили в Донецкой области 2 гражданских за сутки

Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram Кириленко

Российские военные убили двух мирных жителей в Донецкой области 4 мая.

Источник: глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 4 мая россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Нью-Йорке и Бахмуте".

Реклама:

Детали: Глава ОВА добавил, что еще 5 человек в области за сутки получили ранения.

По состоянию на утро 5 мая россияне убили по меньшей мере 1 491 и ранили по меньшей мере 3 474 мирных жителей Донецкой области.

Кириленко отмечает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.