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Оккупанты убили в Донецкой области 2 гражданских за сутки

Ирина БалачукПятница, 5 мая 2023, 08:44
Оккупанты убили в Донецкой области 2 гражданских за сутки
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram Кириленко

Российские военные убили двух мирных жителей в Донецкой области 4 мая.

Источник: глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 4 мая россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Нью-Йорке и Бахмуте".

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Детали: Глава ОВА добавил, что еще 5 человек в области за сутки получили ранения.

По состоянию на утро 5 мая россияне убили по меньшей мере 1 491 и ранили по меньшей мере 3 474 мирных жителей Донецкой области.

Кириленко отмечает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьБахмутвойнажертвы
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