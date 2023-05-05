Россияне заставляют украинцев в оккупированной Херсонской области брать паспорта РФ – Генштаб
Пятница, 5 мая 2023, 20:10
На оккупированной территории Херсонской области захватчики с помощью выездных групп "паспортного контроля" заставляют украинцев брать российские паспорта.
Источник: Генштаб
Дословно: "Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области.
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Для этого захватчики используют выездные группы паспортного контроля. Угрожая депортацией и конфискацией имущества, представители мобильных групп осуществляют прием документов и выдачу российских паспортов по месту жительства граждан Украины".