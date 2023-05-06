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Зеленский обратится к парламенту Швейцарии

"Европейская правда"Суббота, 6 мая 2023, 12:45
Зеленский обратится к парламенту Швейцарии
фото оп

Обе палаты парламента нейтральной Швейцарии позволить президенту Владимиру Зеленскому выступить с обращением, которое, как ожидается, будет посвящено войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба швейцарского парламента.

3 мая посольство Украины подало официальный запрос в Федеральное собрание (парламент) Швейцарии относительно обращения Зеленского через видеосвязь. На заседании в пятницу Национальный совет и Совет кантонов приняли решение удовлетворить запрос.

Ожидается, что видео обращение президента Украины состоится во время летней сессии парламента Швейцарии, точная дата будет установлена после консультаций с Украиной.

Зеленский станет первым президентом, который выступит в швейцарском парламенте через видеосвязь.

Отмечается, что с 1970 года в законодательном органе страны выступили 28 приглашенных спикеров. Среди них были президенты стран и представители международных организаций, а также министр иностранных дел и председатель сената.

В марте 2022 года президент Украины выступал с речью перед толпой, собравшейся в Берне на День солидарности с Украиной. Тогда он в частности призвал Швейцарию занять более сильную позицию в отношении российских олигархов.

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Напомним, что ранее в этом году Владимир Зеленский выступил с речью перед депутатами Национального совета Австрии – нижней палаты парламента. Там он отметил невозможность придерживаться морально нейтральной позиции против зла.

Темы: ЗеленскийвойнаШвейцария
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