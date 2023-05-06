Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обратится к парламенту Швейцарии

"Европейская правда"Суббота, 6 мая 2023, 12:45
Зеленский обратится к парламенту Швейцарии
фото оп

Обе палаты парламента нейтральной Швейцарии позволить президенту Владимиру Зеленскому выступить с обращением, которое, как ожидается, будет посвящено войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба швейцарского парламента.

3 мая посольство Украины подало официальный запрос в Федеральное собрание (парламент) Швейцарии относительно обращения Зеленского через видеосвязь. На заседании в пятницу Национальный совет и Совет кантонов приняли решение удовлетворить запрос.

Реклама:

Ожидается, что видео обращение президента Украины состоится во время летней сессии парламента Швейцарии, точная дата будет установлена после консультаций с Украиной.

Зеленский станет первым президентом, который выступит в швейцарском парламенте через видеосвязь.

Отмечается, что с 1970 года в законодательном органе страны выступили 28 приглашенных спикеров. Среди них были президенты стран и представители международных организаций, а также министр иностранных дел и председатель сената.

ВИДЕО ДНЯ

В марте 2022 года президент Украины выступал с речью перед толпой, собравшейся в Берне на День солидарности с Украиной. Тогда он в частности призвал Швейцарию занять более сильную позицию в отношении российских олигархов.

Напомним, что ранее в этом году Владимир Зеленский выступил с речью перед депутатами Национального совета Австрии – нижней палаты парламента. Там он отметил невозможность придерживаться морально нейтральной позиции против зла.

Темы: ЗеленскийвойнаШвейцария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: