Зеленский поздравил короля Чарльза ІІІ: Начинается новая эпоха британской монархии

Президент Владимир Зеленский поздравил с коронацией короля Великобритании Чарльза III и королеву Камиллу.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня глава правительства Украины и первая леди Украины представляют наше государство в Соединенном Королевстве, где состоялась коронация короля Чарльза III и королевы Камиллы.

От имени всего украинского народа я поздравляю их величества - настоящих друзей Украины - с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю королю Чарльзу III долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства - процветания и общих с нами побед".

Детали: Зеленский отметил, что для него было честью встретиться лично с Чарльзом III в Лондоне.

"Я помню наш разговор, я помню искреннюю эмоцию к Украине и украинцам. И спасибо за поддержку! Спасибо всем британцам!", - сказал президент.

Что предшествовало: В субботу в Лондоне состоялась коронация Чарльза ІІІ.