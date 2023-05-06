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Зеленский призвал американский бизнес уже сейчас инвестировать в Украину

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 21:51
Зеленский призвал американский бизнес уже сейчас инвестировать в Украину
Зеленский во время встречи с представителями штата Юта, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал американский бизнес уже сейчас активно инвестировать в Украину, создавать новые рабочие места.

Источник: Зеленский во время встречи с делегацией штата Юта, сообщает сайт президента, Зеленский в обращении

Детали: В субботу президент встретился с делегацией штата Юта во главе с президентом Сената штата Стюартом Адамсом. В состав делегации также вошли представители бизнеса и благотворительных организаций.

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Зеленский отметил, что Соединенные Штаты помогают нашей стране не только на уровне федерального правительства, но и на уровне отдельных штатов. Речь идет, среди прочего, о проектах по восстановлению жилья, помощи внутренне перемещенным лицам, предоставлении гуманитарной поддержки.

"Для нас важно создавать новые рабочие места. Если вы можете помочь в этом - сделайте это. Это также вклад в нашу победу", - подчеркнул президент, обращаясь к представителям штата.

Он отметил, что Украина нуждается в поддержке частного бизнеса в восстановлении уничтоженного агрессором жилья, школ и университетов, разрушенной в результате российского ракетного террора энергетической инфраструктуры.

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"Призываю инвестировать в украинскую аграрную промышленность и ИТ-сектор. Такое сотрудничество будет взаимовыгодным", - сказал Зеленский.

Он отдельно отметил, что будет приветствовать углубление двустороннего сотрудничества с американским бизнесом в области производства вооружения и создания новых оборонных технологий.

"Мы открыты к этому. Приглашаем вас", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, в вечернем обращении президент отметил, что штат Юта - один из сильнейших штатов Америки.

"Мы обсудили наше взаимодействие, и это хороший пример того, как конкретный штат может помогать защищать свободу и людей. Гуманитарная поддержка, помощь восстановлению, политическое взаимодействие. Мы имеем достаточно возможностей, чтобы работать вместе ради общих интересов украинцев и американцев", - сказал он.

Темы: ЗеленскийСШАбизнес
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