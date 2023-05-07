Под видом "эвакуации" россияне хотят мобилизовать жителей оккупированных территорий – ЦНС

Российские захватчики хотят использовать так называемые "эвакуации" для мобилизации жителей оккупированных территорий Украины.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "По данным ЦНС, в правительстве РФ обсуждают изменения в постановление "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы". Один из вопросов для обсуждения – это процесс эвакуации военнообязанных мужчин.

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В частности, оккупанты хотят фильтровать население на временно оккупированных территориях во время так называемых эвакуаций. Мужчин хотят вывозить в отдельные лагеря, где их передадут в подчинение военкоматов".

Что этому предшествовало:

5 мая назначенный оккупантами так называемый "глава" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявляет, что российская "эвакуация" из оккупированной части Запорожской области происходит слишком быстро, и на КПП Чонгар по дороге от Мелитополя в Крым образовались огромные очереди.