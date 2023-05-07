Под видом "эвакуации" россияне хотят мобилизовать жителей оккупированных территорий – ЦНС

Российские захватчики хотят использовать так называемые "эвакуации" для мобилизации жителей оккупированных территорий Украины.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "По данным ЦНС, в правительстве РФ обсуждают изменения в постановление "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы". Один из вопросов для обсуждения – это процесс эвакуации военнообязанных мужчин.

В частности, оккупанты хотят фильтровать население на временно оккупированных территориях во время так называемых эвакуаций. Мужчин хотят вывозить в отдельные лагеря, где их передадут в подчинение военкоматов".

Что этому предшествовало: