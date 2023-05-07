Під виглядом "евакуації" росіяни хочуть мобілізовувати мешканців окупованих територій – ЦНС

Російські загарбники хочуть використати так звані "евакуації" для мобілізації мешканців окупованих територій України.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "За даними ЦНС, в уряді РФ обговорюють зміни до постанови "Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в безпечні райони". Одне з питань для обговорення – це процес евакуації військовозобов’язаних чоловіків.

Зокрема, окупанти хочуть фільтрувати населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих евакуацій. Чоловіків хочуть вивозити до окремих таборів, де їх передадуть в підпорядкування військкоматів".

Що цьому передувало: