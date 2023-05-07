Під виглядом "евакуації" росіяни хочуть мобілізовувати мешканців окупованих територій – ЦНС

Російські загарбники хочуть використати так звані "евакуації" для мобілізації мешканців окупованих територій України.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "За даними ЦНС, в уряді РФ обговорюють зміни до постанови "Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в безпечні райони". Одне з питань для обговорення – це процес евакуації військовозобов’язаних чоловіків.

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Зокрема, окупанти хочуть фільтрувати населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих евакуацій. Чоловіків хочуть вивозити до окремих таборів, де їх передадуть в підпорядкування військкоматів".

Що цьому передувало:

5 травня призначений окупантами так званий "голова" окупованої Запорізької області Євген Балицький оголосив про часткове вивезення жителів 18 прифронтових населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявляє, що російська "евакуація" з окупованої частини Запорізької області відбувається надто швидко, і на КПП Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні черги.