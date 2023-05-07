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Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

"Европейская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 15:57
Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления
ПЕТР ПАВЕЛ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Чехии Петр Павел приватно предостерег украинское руководство от катастрофы поспешного контрнаступления.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian во время поездки в Лондон на коронацию Чарльза III, сообщает "Европейская правда".

Во время недавних встреч в Киеве между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем Павел предостерег, что Вооруженные силы Украины не имеют того элемента неожиданности, который способствовал успешному штурму Харьковской области и Херсона осенью прошлого года.

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Герой войны, который до 2018 года возглавлял военный комитет НАТО и был награжден чешским и французским правительствами за спасение французских войск, осажденных сербами во время боснийской войны в 1993 году, сказал, что в Киеве признают, что в украинской способности к успешному наступлению на российские войска остаются пробелы.

"Очевидно, у них все еще есть ощущение, что они не имеют всего необходимого для успешного начала операции", – сказал Павел.

Поскольку подготовка все еще продолжается, Павел во время встреч на прошлой неделе обратился к премьер-министру Украины с призывом не "ускорять темп до того, как они будут полностью готовы", сообщил чешский лидер. "Потому что для некоторых может возникнуть соблазн подтолкнуть их, чтобы продемонстрировать какие-то результаты", – пояснил он.

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"Будет чрезвычайно вредно для Украины, если это контрнаступление провалится, потому что у них не будет другого шанса, по крайней мере в этом году", – сказал Павел.

По его словам, Украина неизбежно столкнется с "ужасными потерями", независимо от силы своих войск, и они не могут позволить себе провалить наступление.

"Потому что это чрезвычайно сложно с точки зрения подготовки личного состава, логистики боеприпасов, финансирования горючего. В этом году будет только один шанс, поэтому он должен быть успешным", – подчеркнул он.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан назвал ожидаемое контрнаступление "последней большой возможностью" Украины.

Темы: контрнаступлениевойна
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