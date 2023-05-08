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НАТО повысил готовность авиации после инцидента с российским Су-35 в Черном море

Понедельник, 8 мая 2023, 19:49

Североатлантический Альянс привел подразделения Воздушной полиции в состояние повышенной готовности после инцидента между российским истребителем Су-35 и польским самолетом пограничной миссии ЕС Frontex в Черном море.

Об этом журналистам в понедельник сообщил официальный представитель НАТО, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Подразделения воздушной полиции НАТО были приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского военного самолета вблизи польского самолета миссии Frontex над Черным морем вблизи Румынии", – заявил чиновник.

Представитель НАТО добавил, что Альянс "остается бдительным", а все дальнейшие вопросы по инциденту переадресовал властям Польши.

Как сообщалось, в пятницу российский самолет Су-35 опасно перехватил самолет L410 TURBOLET, принадлежащий польской Пограничной службе, который выполнял плановую патрульную миссию под эгидой Frontex над Черным морем в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими службами.

Инцидент привел к большой турбулентности польского пограничного самолета. Во время инцидента экипаж польских пограничников в составе пяти человек временно потерял контроль над самолетом и начал терять высоту.

Представитель польского правительства Петр Мюллер прокомментировал перехват самолета польских пограничников российским истребителем, заявив, что это была спланированная провокация. В результате миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем.

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Темы: НАТОЧерное море
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