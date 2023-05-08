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НАТО підвищив готовність авіації після інциденту з російським Су-35 у Чорному морі

Понеділок, 8 травня 2023, 19:49

Північноатлантичний Альянс привів підрозділи Повітряної поліції у стан підвищеної готовності після інциденту між російським винищувачем Су-35 і польським літаком прикордонної місії ЄС Frontex у Чорному морі.

Про це журналістам у понеділок повідомив офіційний представник НАТО, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Підрозділи повітряної поліції НАТО були приведені в стан підвищеної готовності у відповідь на небезпечну поведінку російського військового літака поблизу польського літака місії Frontex над Чорним морем поблизу Румунії", – заявив посадовець.

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Представник НАТО додав, що Альянс "залишається пильним", а всі подальші питання щодо інциденту переадресував владі Польщі.

Як повідомлялося, у п'ятницю російський літак Су-35 небезпечно перехопив літак L410 TURBOLET, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.

Інцидент призвів до великої турбулентності польського прикордонного літака. Під час інциденту екіпаж польських прикордонників у складі п'яти осіб тимчасово втратив контроль над літаком і почав втрачати висоту.

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Речник польського уряду Пьотр Мюллер прокоментував перехоплення літака польських прикордонників російським винищувачем, заявивши, що це була спланована провокація. У результаті місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем.

Теми: НАТОЧорне море
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