Силы обороны поразили более 20 вражеских объектов – сводка

За минувшие сутки украинские защитники ударили с неба и земли по 19 районам сосредоточения врага, 2 складам боеприпасов и еще 3 важных вражеских целях и сбили российский дрон.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется".

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. В общем, за прошедшие сутки было отражено 42 атаки противника на указанных участках фронта".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 30 ракетных, 61 авиационный удар и совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Бериловка, Мощенка, Галагановка, Леонивка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Старая Гута, Шалигино, Новослободское, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцево, Волчанские Хутора, Караичное, Малая Волчья, Николаевка и Нестерно на Харьковщине.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополя, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка, Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка - Луганской.

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На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спирное в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Ямполовка и Спирное - Донецкой.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Часового Яра. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Временка Донецкой области и Гуляйполе и Новоданиловка Запорожской области. Осуществил обстрелы более 30 населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

За прошедшие сутки защитниками было уничтожено, в частности, вражеский разведывательный БпЛА типа "Zala".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще 3 важных вражеских цели.