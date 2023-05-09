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Великобритания готовится дать Украине ракеты дальнего радиуса действия − WP

Ирина БалачукВторник, 9 мая 2023, 09:31
Великобритания готовится дать Украине ракеты дальнего радиуса действия − WP
Британский премьер-министр Риши Сунак и Владимир Зеленский в Великобритании. Фото ОП

Великобритания, вероятно, готова отправить Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

Источник: Washington Post со ссылкой на уведомление о закупках, размещенное Международным фондом для Украины 2 мая

Сообщается, что в этом документе Министерство обороны Соединенного Королевства попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении ударных средств с дальностью действия до 300 километров. В уведомлении была просьба ответить в течение 3 дней.

Издание со ссылкой на британского чиновника пишет, что окончательного решения принято не было. Однако уведомление является существенным шагом на пути к тому, чтобы Великобритания сама поставляла такие боеприпасы. Также сообщается, что запрашиваемые характеристики соответствуют крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow.

Washington Post напоминает, что Украина уже давно просит западные страны предоставить ей ракеты большей дальности, утверждая, что такое оружие может изменить ход войны, позволив украинским войскам поразить российские командные центры, линии снабжения, склады боеприпасов и топлива в глубине Крыма и на временно оккупированной территории на востоке Украины.

Издание отмечает: поскольку Киев готовится начать крупное контрнаступление уже в ближайшие несколько недель, то возможность наносить удары далеко за линией фронта России поможет расчистить путь для наземного наступления танков и пехоты.

Сообщается, что Storm Shadows можно устанавливать на украинские реактивные самолеты советского производства. Такие ракеты могут достигать российской территории. Киев при этом обещает Западу не применять донорское оружие для ударов по России.

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Опасения, что Украина будет стрелять ракетами по целям в России, являются ключевой причиной того, что США неоднократно отклоняли просьбы Киева о поставках американских боеприпасов большой дальности.

Темы: Великобританияпомощь Украинеоружие
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