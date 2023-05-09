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Валентина РоманенкоВторник, 9 мая 2023, 13:18
фото полиции

В Киеве задержали мошенника, который завладевал средствами родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура, спикер прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По материалам следствия, 28-летний уроженец Сумской области выискивал в соцсети публикации о поиске украинских защитников, которые длительное время не выходят на связь со своими родными.

Представляясь офицером ВСУ, волонтером или сослуживцем, он сообщал родным и близким пропавших военнослужащих о том, что ему известно их местонахождение.

В основном, местом пребывания пропавших воинов он называл г. Бахмут и г. Кременную, сообщая также о серьезных ранениях, полученных защитниками.

Используя уязвимое психоэмоциональное состояние потерпевших, подозреваемый предлагал им перечислить на его личный банковский счет средства якобы на бензин для эвакуации разыскиваемых бойцов, закупки лекарств для них и тому подобное.

 

Получив деньги, мошенник прекращал с потерпевшими связь, а иногда даже оскорблял последних, указывая на их доверчивость.

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Таким образом фигурант обманул по меньшей мере шесть граждан, а свои "услуги" оценивал от 1,5 до 5 тысяч гривен. В настоящее время следственные (розыскные) действия продолжаются, устанавливаются все пострадавшие лица.

Во время задержания у мошенника были изъяты мобильный телефон и банковская карточка, на которую потерпевшие перечисляли средства. Подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Обновлено: Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец уточнила "Украинской правде", что по ходатайству прокурора подозреваемый взят под стражу с альтернативой залога в 1 млн 342 тысяч гривен.

Темы: мошенничествоКиев
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