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СБУ разоблачила в Киеве соратника коллаборационистки Монтян

Алена МазуренкоВторник, 9 мая 2023, 13:26
СБУ разоблачила в Киеве соратника коллаборационистки Монтян

СБУ разоблачила в Киеве соратника коллаборационистки Татьяны Монтян, который администрировал ее прокремлевский Телеграмм-канал.

Источник: Служба безопасностиКиевская прокуратура

Дословно: "В результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен администратор прокремлевского Телеграмм-канала вражеской пропагандистки Татьяны Монтян, которая публично оправдывает вооруженную агрессию РФ.

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Находясь на территории страны-агрессора, она дистанционно привлекла к информационно-подрывной деятельности против Украины своего давнего соратника и бывшего однопартийца.

Им оказался 46-летний житель столицы, который лично знаком с Монтян еще с 2014 года, а впоследствии даже баллотировался в Киевский горсовет 8-го созыва от ее политсилы".

Детали: После начала вторжения он активно помогал коллаборационистке "раскручивать" ее пророссийский Телеграмм-канал, который насчитывает почти полмиллиона подписчиков.

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Злоумышленник "модерировал" дискуссии в комментариях и блокировал пользователей среди украинских патриотов.

 

Он "фильтровал" сообщения, которые не соответствуют "критериям" кремлевских нарративов или не поддерживают преступную деятельность Монтян.

В "публикациях" в своих соцсетях он отрицал причастность российских оккупантов к воздушным ударам по гражданским объектам Украины и распространял фейки о ситуации на фронте.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф в Украине, глорификация ее участников).

 
 
 

Темы: СБУколлаборационизм
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