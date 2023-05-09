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Экс-прокурор "спасал" вещдоки: положил в сейф сувенирные доллары вместо настоящих

"Украинская правда"Вторник, 9 мая 2023, 17:49
Экс-прокурор спасал вещдоки: положил в сейф сувенирные доллары вместо настоящих
фото ОГП

Бывшего прокурора одной из окружных прокуратур в Николаевской области подозревают в завладении более 3,8 миллионами гривен вещественных доказательств.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно ОГП: "По данным следствия, будучи прокурором в уголовном производстве, он завладел более 3,8 млн грн, которые были признаны вещественными доказательствами. Эти средства хранились в его служебном кабинете.

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Сейчас он уволен из органов прокуратуры. Решается вопрос об избрании меры пресечения".

Детали: По данным источника УП, в январе 2022 года вышеуказанный прокурор осуществлял процессуальное руководство досудебным расследованием по делу о получении взятки. Во время обысков у одного из фигурантов правоохранители изъяли более 118 тысяч долларов.

Суд признал эти средства вещественными доказательствами и определил, что они должны храниться у следователя полиции. Впоследствии прокурор убедил суд передать деньги на хранение ему (под предлогом передачи их в АРМА).

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После полномасштабного вторжения России прокурор, считая, что город вот-вот захватят оккупанты, решил "спасти" деньги. Он положил в сейф-пакеты, где хранились доллары, купюры с надписью "сувенир", а настоящие деньги забрал себе.

Сейчас ему сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

Темы: прокуратура
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