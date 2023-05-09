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Оккупанты обстреляли Часов Яр: есть погибший

Татьяна ЛозовенкоВторник, 9 мая 2023, 19:07
Оккупанты обстреляли Часов Яр: есть погибший
Иллюстративное фото, последствия обстрела города Часов Яр 6 апреля 2023 года, getty images

В результате российского обстрела города Часов Яр Донецкой области погиб мужчина.

Источник: начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус в комментарии Суспильному 

Детали: Чаус не уточнил, когда произошел обстрел. 

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Он рассказал, что за прошедшую неделю из населенного пункта выехали около 20 человек, однако 9 мая не было желающих эвакуироваться. По его словам, в городе принимают несколько врачей и медсестер, работает одна аптека и три магазина.

Ранее Чаус сообщал, что оккупационные войска разрушили мост, ведущий в микрорайон Схидный, и проехать туда больше невозможно. Там остаются люди, которые еще до разрушения отказывались от эвакуации.

По его словам, 9 мая они общались с некоторыми жителями относительно выезда, но они не согласились эвакуироваться.

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Темы: Донецкая областьжертвыобстрелвойна
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